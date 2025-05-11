Россия снова запустила "Шахеды" по Украине – после речи Путина о "желании мира"
Ночью 11 мая Россия снова атакует Украину "Шахедами". Несколько дней враг не запускал дроны из-за якобы "перемирия на 9 мая". Но хотя дроны и ракеты не летели, оккупанты вели бои на фронте и обстреливали приграничье.
Важно, что пуски "Шахедов" состоялись едва ли не сразу после ночного выступления Путина. В нем диктатор отверг перемирие на 30 дней, за которое выступают США, Европа и Украина. Путин предложил договариваться о "новых перемириях" и не продлил трехдневное "прекращение огня".
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Где летят "Шахеды" ночью 11 мая
Сообщества мониторинга за воздушным пространством Украины сообщают, что россияне могли запустить БпЛА с 5 направлений. ВС подтвердили пуски "Шахедов". Угроза есть для Запорожской области. Мониторинговые каналы писали о возможных пусках "Шахедов".
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ВС о движении "Шахедов"
Сообщества мониторинга за воздушным пространством Украины сообщают, что россияне могли запустить БпЛА с 5 направлений.
ВС подтвердили пуски "Шахедов". Угроза есть для Запорожской области.
Мониторинговые каналы писали о возможных пусках "Шахедов".