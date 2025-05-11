Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды" по Украине – после речи Путина о "желании мира"
11 мая, 03:01
3

Россия снова запустила "Шахеды" по Украине – после речи Путина о "желании мира"

Ирина Чеботникова

Ночью 11 мая Россия снова атакует Украину "Шахедами". Несколько дней враг не запускал дроны из-за якобы "перемирия на 9 мая". Но хотя дроны и ракеты не летели, оккупанты вели бои на фронте и обстреливали приграничье.

Важно, что пуски "Шахедов" состоялись едва ли не сразу после ночного выступления Путина. В нем диктатор отверг перемирие на 30 дней, за которое выступают США, Европа и Украина. Путин предложил договариваться о "новых перемириях" и не продлил трехдневное "прекращение огня".

Смотрите также Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры уже 15 мая

Где летят "Шахеды" ночью 11 мая

 

03:00, 11 мая

Где сейчас тревога в Украине: интерактивная карта

02:55, 11 мая

ВС о движении "Шахедов"

  • БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс северный.
     
02:50, 11 мая

Сообщества мониторинга за воздушным пространством Украины сообщают, что россияне могли запустить БпЛА с 5 направлений.

02:40, 11 мая

ВС подтвердили пуски "Шахедов". Угроза есть для Запорожской области.

02:30, 11 мая

Мониторинговые каналы писали о возможных пусках "Шахедов".