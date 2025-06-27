Россия собирает "Шахеды" в Татарстане: к работе привлекают женщин из Африки

Россия массово собирает "Шахеды" в Татарстане для ударов по Украине, привлекая к производству женщин из Африки. Только за июнь оккупанты выпустили почти 3000 дронов-камикадзе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Le Monde. Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе "Шахед" для массированных атак по Украине.

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Россия массово производит дроны для ударов по Украине

По данным издания, к сбору БпЛА в Татарстане Кремль привлекает работниц из Африки.

Как отмечается, африканкам обещают обучение и выгодную зарплату, но не раскрывают, какую именно работу придется выполнять. Большинство рабочих прибывает из таких стран, как Уганда, Мали, Камерун, Сьерра-Леоне, Ботсвана и Зимбабве.

Этот дрон-камикадзе, сначала импортирован из Ирана, уже не имеет много общего с иранским, поскольку сейчас производится на территории России,

– отмечает Le Monde.

По данным издания, только в июне Россия запустила по Украине почти 3000 "Шахедов", что составляет 10% от общего количества, выпущенного за три года войны.

Хотя большинство дронов удается сбивать силам ПВО, одновременные массированные атаки затрудняют их эффективное уничтожение.