Залетают даже в Беларусь: Черник объяснил, почему сбивать "Шахеды" стало труднее

Россияне чуть ли не каждую ночь запускают по Украине десятки "Шахедов". Опасность из-за атаки дронов теперь может длиться более 10 часов.

Запуск "Шахедов" по Украине не является чем-то новым с начала большой войны, однако сбивать дроны сейчас стало проблематичнее. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в разговоре с 24 Каналом, объяснил в чем причина.

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Тревоги из-за "Шахедов" стали длиннее

В последнее время воздушные тревоги, которые начинаются из-за запусков российских "Шахедов", затягиваются на несколько часов. Ранее подобные ситуации скорее были исключением, однако теперь дроновая опасность может длиться более 10 часов. На это есть причина.

Усложнили траекторию движения "Шахеда": снизили его высоту – то есть теперь его трудно увидеть в радиолокационном режиме, только визуально. Как правило, запускают его ночью, когда увидеть его трудно, хотя и возможно. Украина имеет огромную территорию, а "Шахеды" – переменную траекторию. Это бензиновый "самолетик",

– пояснил Петр Черник.

То есть россияне не улучшили иранский дрон, а улучшили его пути достижения цели. Поэтому сейчас "Шахеды" летят такими зонами, где трудно маневрировать мобильным группам: над реками и над лесами.

"Противник учится и развивается, нельзя его считать глупым", – добавил Черник.

Почему "Шахеды" залетают в Беларусь

Нельзя обойти стороной и тот факт, что теперь "Шахеды" приходится сбивать не только украинцам, но и... белорусам. Во время массированной атаки на Украину ночью 4 сентября российские дроны залетели на территорию Беларуси. Это уже не первый случай, когда "Шахед" пересекает украинско-белорусскую границу.

Могу очень осторожно предположить, что это такая хитрая стратегия – заставить Лукашенко сбивать дроны и так сделать серьезную многоходовку, чтобы его убрать. Мол, ты уже и "Шахеды" сбиваешь и не хочешь организовывать наступление – то нужен ли ты нам вообще?

– отметил военный эксперт.

По мнению Черника, это лишь вероятный вариант и может не соответствовать действительности.

Однако в этом контексте таки стоит добавить, что Александр Лукашенко действительно старается всячески избежать участия в войне против Украины. Например, директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что белорусский диктатор пытается не потерять поддержку со стороны Кремля, поэтому будет имитировать бурную деятельность, в частности на границе с Украиной.

В то же время Лукашенко не решится на введение войск в Украину.