Запуск "Шахедів" по Україні не є чимось новим з початку великої війни, однак збивати дрони зараз стало проблематичніше. Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник у розмові з 24 Каналом, пояснив у чому причина.

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Тривоги через "Шахеди" стали довшими

Останнім часом повітряні тривоги, які розпочинаються через запуски російських "Шахедів", затягуються на кілька годин. Раніше подібні ситуації радше були винятком, однак тепер дронова небезпека може тривати понад 10 годин. На це є причина.

Ускладнили траєкторію руху "Шахеда": понизили його висоту – тобто тепер його важко побачити в радіолокаційному режимі, лише візуально. Як правило, запускають його уночі, коли побачити його важко, хоч і можливо. Україна має величезну територію, а "Шахеди" – змінну траєкторію. Це бензиновий "літачок",

– пояснив Петро Черник.

Тобто росіяни не покращили іранський дрон, а покращили його шляхи досягання до цілі. Тож зараз "Шахеди" летять такими зонами, де важко маневрувати мобільним групам: над річками та над лісами.

"Противник навчається і розвивається, не можна його вважати дурним", – додав Черник.

Чому "Шахеди" залітають у Білорусь

Не можна оминути й той факт, що тепер "Шахеди" доводиться збивати не лише українцям, але й… білорусам. Під час масованої атаки на Україну вночі 4 вересня російські дрони залетіли на територію Білорусі. Це вже не перший випадок, коли "Шахед" перетинає українсько-білоруський кордон.

Можу дуже обережно припустити, що це така хитра стратегія – змусити Лукашенка збивати дрони, і так зробити серйозну багатоходівку, щоб його прибрати. Мовляв, ти вже й "Шахеди" збиваєш і не хочеш організовувати наступ – то чи потрібний ти нам взагалі?,

– зазначив військовий експерт.

На думку Черника, це лише ймовірний варіант і може не відповідати дійсності.

Однак у цьому контексті таки варто додати, що Олександр Лукашенко і справді намагається всіляко уникнути участі у війні проти України. Наприклад, директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що білоруський диктатор намагається не втратити підтримку з боку Кремля, тож імітуватиме бурхливу діяльність, зокрема на кордоні з Україною.

Водночас Лукашенко не наважиться на введення військ в Україну.