Накануне OSINT-исследователи опубликовали спутниковые снимки от июля 2025 года, на которых видно строительство в аэропорту Донецка. Вероятно, Россия готовится расширить использование оккупированных территорий для запуска "Шахедов" по Украине.

Исследователи ISW проанализировали детали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны от воскресенья, 3 августа.

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Для чего россиянам Донецкий аэропорт?

В субботу, 2 августа, OSINT-сообщество "КиберБорошно" опубликовало спутниковые снимки Донецкого аэропорта, сделанные якобы в июле 2025 года.

На них видно, что оккупанты частично расчистили укрепления на взлетно-посадочной полосе и начали строительные работы на паркингах, вероятно, готовясь к установке топливных баков.

Россияне готовят Донецкий аэропорт / Снимок "КиберБорошно"

Россияне строят закрытые складские помещения вблизи разрушенного терминала, а также готовят пункты ручного управления дронами, зоны разгрузки боеголовок, посты воздушного наблюдения и взлетно-посадочную полосу.

Места запуска беспилотников дальнего радиуса действия, расположены ближе к линии фронта, сократят время реакции украинской противовоздушной обороны,

– пишут аналитики.

В ISW предполагают, что дальнейшее использование Россией оккупированной территории для таких ударов будет все больше угрожать Украине и государствам НАТО, если агрессор будет продолжать наступление.

Напомним, накануне украинская разведка обнародовала данные о Руслане Негрубе – подполковнике Вооруженных сил России, который руководит бригадой, запускающей "Шахеды" на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру Украины.