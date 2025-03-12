Ночью ударные БПЛА атаковали Ровненскую область: в ОВА рассказали детали

Российские войска ночью 12 марта атаковали ударными беспилотниками Украину. Под прицел врага попала Ровненская область.

По вражеским воздушным целям работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА Александра Коваля.

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Враг атаковал дронами Ровненскую область

Указывается, что силы ПВО сбили над областью 5 воздушных целей противника.

"На местах сбития работают соответствующие службы", – сообщил глава ОВА.

Согласно предварительной информации, люди не пострадали. Также указывается, что повреждений не получила и инфраструктура.

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Напомним, что поздно вечером 11 марта вражеские силы массированно атаковали дронами Днепр. Утром 12 марта в ГСЧС сообщили, что в Днепре произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры. Один из них локализован, его продолжают тушить спасатели. Другие – ликвидированы.

На территории частного жилого сектора горел автомобиль в гараже.

Также частичным разрушениям подвергся частный двухэтажный дом и гараж. Кроме этого, повреждены жилые дома.