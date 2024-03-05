Ночью россияне выпустили по Украине 22 "Шахеды": сколько дронов сбили защитники неба

В ночь на 5 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 22 "Шахеды". Почти все удалось сбить.

Оккупанты атаковали "Шахедами" из Балаклавы, что в Крыму. Сколько "Шахедов" сбили наши защитники, сообщили в Воздушных силах, передает 24 Канал.

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Почти все "Шахеды" сбили в пределах одной области

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Этой ночью россияне атаковали 22 дронами-камикадзе. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено и 18 "Шахедов" в пределах Одесской области,

– отметили в Воздушных силах.

Ночью 5 марта сбили 18 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

Каковы последствия очередной атаки агрессора на Одесскую область