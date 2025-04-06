В Сумах 8 "Шахедов" попали в гражданскую инфраструктуру

Россия не прекращает террор мирных жителей Сумской области. Ночью агрессор в очередной раз атаковал Сумы ударными дронами. 8 "Шахедов" попали в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Атака "Шахедами" на Сумы 6 апреля

Ночью 6 апреля в Сумах произошло попадание 8 "Шахедов" по гражданской инфраструктуре. Вследствие российской атаки повреждены административные и складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

Предварительно, травмированных и жертв нет,

– отметили в ОВА.

Добавили, соответствующие аварийно-спасательные службы уже ликвидируют последствия атаки агрессора.

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Последствия атаки "Шахедами" на Сумы / Фото Сумской ОВА

Заметим, оккупанты также ударили КАБом по многоэтажке в Купянске. Вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека.