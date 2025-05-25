Россияне смогут запускать по 1000 "Шахедов" одновременно, – The Economist

После двух ночей массированных атак подряд западные СМИ изучают возможности России. И приходят к выводу, что враг может запускать еще больше "Шахедов" и ракет по Украине, чем сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Почему тысяча "Шахедов" за ночь – это реально

Сейчас количество запускаемых дронов составляет около 300, что является рекордным. Но оккупанты модернизируют "Шахеды" и выпускают больше дронов.

В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка утверждает: имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это значит, что массовые атаки в 1000 единиц могут стать реальностью,

– пишут журналисты.

К тому же на БПЛА меньше влияет РЭБ. "Шахеды" подключаются к украинским интернет-сетям и мобильному интернету. А еще имеют новый алгоритм управления. В одном из дронов нашли записку, где говорится: беспилотники контролируют с помощью ботов в социальной сети Telegram – те присылают данные о полете и видео в реальном времени операторам-людям.

Украине нужно больше ПВО. Но США не ответили на предложение Киева купить у Америки ЗРК Patriot и не предоставили лицензии на производство этих систем.

"Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая сочетает противовоздушную оборону с воздушным наступлением и сдерживанием", – заключают в материале.

На фронте же много проблем приносят российские дроны на оптоволокне.