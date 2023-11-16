На Хмельнитчине обломки "Шахеда" повредили грузовик и продовольственные склады

Утром 16 ноября Россия атаковала Украину "Шахедами". На Хмельнитчине активно работала ПВО по вражеским беспилотникам.

Оккупанты ударили дронами по Хмельнитчине. В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях очередной атаки противника.

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Обошлось без жертв, но есть разрушения

Утром в области раздалось несколько взрывов. Местные власти уточнили, что это работа ПВО по вражеским целям.

Впоследствии стало известно, что в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Его водитель получил незначительные телесные повреждения.

Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-х этажного здания, 7 емкостей для хранения растительного масла. Ущерб устанавливается.

Тревога для Хмельнитчины длилась три часа

Сначала про угрозу ударных беспилотников Воздушные силы сообщили для южных и центральных регионов – Одесчины, Николаевщины, Кировградщины, Винницкой области. Впоследствии тревога распространилась на западные области, в частности Хмельнитчину. Так, в 6:40 группа ударных БПЛА направлялась в сторону Черновицкой и Хмельницкой областей. Приблизительно в 7:39 на территории области прогремели первые взрывы. За ними впоследствии прогремели и другие. Об особой опасности "Шахедов" предупреждали жителей Староконстантинова. В 9:20 Воздушные силы сообщили об отбое.

Сколько утром удалось сбить "Шахедов"

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что оккупанты атаковали Украину 18 дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). 16 вражеских целей удалось сбить силам ПВО. Для их ликвидации были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.