Под угрозой Юг: оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды"
В ночь с 19 на 20 мая оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Тревогу сначала объявили на Юге, и дальше она начала распространяться по областям Украины.
Враг традиционно запустил ударные БпЛА несколькими группами. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях.
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Враг в очередной раз атакует "Шахедами"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме
Воздушные силы предупреждают, что сейчас фиксируют 2 группы "Шахедов": Из-за угрозы атаки дронов-камикадзе тревогу объявили в Одесской области. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что одна группа ударных БПЛА движется в направлении Одесской области, другая – на Кировоградщину. По состоянию на сейчас фиксируется несколько групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, которые летят в северо-западном направлении. Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области, курс также северо-западный. Воздушные силы предупредили, что зафиксировали БПЛА типа "Shahed" в Херсонской области. Сейчас ударные беспилотники держат курс северо-западный.
Тревога на Юге
Фиксируется несколько групп "Шахедов"
Воздушные силы предупредили об угрозе "Шахедов"
Воздушные силы предупреждают, что сейчас фиксируют 2 группы "Шахедов":
Из-за угрозы атаки дронов-камикадзе тревогу объявили в Одесской области.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что одна группа ударных БПЛА движется в направлении Одесской области, другая – на Кировоградщину.
По состоянию на сейчас фиксируется несколько групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, которые летят в северо-западном направлении.
Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области, курс также северо-западный.
Воздушные силы предупредили, что зафиксировали БПЛА типа "Shahed" в Херсонской области. Сейчас ударные беспилотники держат курс северо-западный.