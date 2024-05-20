Под угрозой Юг: оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды"

20 мая 2024, 00:02
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В ночь с 19 на 20 мая оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Тревогу сначала объявили на Юге, и дальше она начала распространяться по областям Украины.

Враг традиционно запустил ударные БпЛА несколькими группами. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях.

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Враг в очередной раз атакует "Шахедами"

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме

00:17, 20 мая

Воздушные силы предупреждают, что сейчас фиксируют 2 группы "Шахедов":

  • БПЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
00:00, 20 мая

Из-за угрозы атаки дронов-камикадзе тревогу объявили в Одесской области.

23:55, 19 мая

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что одна группа ударных БПЛА движется в направлении Одесской области, другая – на Кировоградщину.

23:52, 19 мая

Тревога на Юге

Сейчас тревога из-за угрозы атаки "Шахедами" объявлена в:

  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Кировоградской областях.

В Харьковской области тревогу объявили в 13:54 и с тех пор не отменяли.


Карта тревог по состоянию на 23:45 19 мая

23:35, 19 мая

Фиксируется несколько групп "Шахедов"

По состоянию на сейчас фиксируется несколько групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, которые летят в северо-западном направлении.

Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области, курс также северо-западный.

23:14, 19 мая

Воздушные силы предупредили об угрозе "Шахедов"

Воздушные силы предупредили, что зафиксировали БПЛА типа "Shahed" в Херсонской области. Сейчас ударные беспилотники держат курс северо-западный.

Автор: Анжеліка Байбак