Атака "Шахедами": в Киевской и нескольких областях звучали тревоги, работала ППО

Российская армия с вечера 24 октября в ночь на 25 октября пустила по Украине беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". В конце концов, тревоги прозвучали в Киевской и нескольких областях.

24 Канал призывает жителей областей, где раздаются тревоги следовать укрытиям, ведь это поможет нашим защитникам быстрее уничтожить российские беспилотники и убережет от негативных последствий атаки.

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Что известно о воздушной тревоге 25 октября

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме Отбой повсюду. Воздушные силы напоминают: не публикуйте работу ПВО и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных.Почти повсюду отбой, тревога продолжается в Хмельницкой и Житомирской областях.Киевская и Черкасская области – отбой, Ровенская – тревога. Запад Украины все еще под угрозой из-за российских дронов-камикадзе.В Хмельницкой области слышны взрывы, пишет Суспільне. Мониторы указывают, что дроны врага в который раз пытаются проникнуть в Староконстантинов. Тревогу также объявили в Тернопольской области. Тем временем на Юге – отбой.Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА по территории Винницкой области в западном направлении. В настоящее время угроза для жителей Хмельницкой области.В Киевской области снова раздалась воздушная тревога. Все из-за угрозы "Шахедов".В Воздушных силах предупредили о движении российских беспилотных летательных аппаратов в направлении Винницкой области. Там призвали жителей региона направляться в укрытие.

02:07 В настоящее время тревоги раздаются в таких областях Украины:

Хмельницкая;

Винницкая;

Житомирская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Луганская;

АР Крым.



Тревога в Украине 25 октября / Скриншот 24 Канала

В мониторинговом телеграм-канале Monitor призвали жителей города Староконстантинов в Хмельницкой области немедленно направляться в укрытие.В Кировоградской области раздался сигнал воздушной тревоги. Там также угроза применения "Шахедов".В Хмельницкой области – воздушная тревога из-за угрозы применения ударными беспилотниками. В Полтавской области прозвучал отбой воздушной тревоги.В Житомирской области раздался сигнал воздушной тревоги. Жители региона должны немедленно направляться в укрытие.В Харьковской и Донецкой областях отбой воздушной тревоги.Воздушная тревога также была объявлена и в Винницкой области. Там также угроза применения ударных беспилотников типа "Шахед".Воздушные силы объявили тревогу также в Николаевской и Херсонской областях. Там также зафиксировали "Шахеды".

00:18 Пока сигнал воздушной тревоги раздается в таких областях Украины:

Киевская;

Черкасская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.



Воздушная тревога 25 октября 2023 / Скриншот 24 Канала

До этого угроза "Шахедами" была в Полтаве

В мониторинговом телеграм-канале Monitor отметили, что российские беспилотные летательные аппараты находятся в Киевской и Черкасской областях. В частности, беспилотники удерживают вектор движения на Запад Украины.Воздушные силы объявили тревогу в Киевской области из-за угрозы атаки "Шахедами". Там призвали жителей региона направляться в укрытие.