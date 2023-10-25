Атака "Шахедами": в Киевской и нескольких областях звучали тревоги, работала ППО

25 октября 2023, 00:12
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Российская армия с вечера 24 октября в ночь на 25 октября пустила по Украине беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". В конце концов, тревоги прозвучали в Киевской и нескольких областях.

24 Канал призывает жителей областей, где раздаются тревоги следовать укрытиям, ведь это поможет нашим защитникам быстрее уничтожить российские беспилотники и убережет от негативных последствий атаки.

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Что известно о воздушной тревоге 25 октября

04:49 Отбой повсюду. Воздушные силы напоминают: не публикуйте работу ПВО и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных.04:43 Почти повсюду отбой, тревога продолжается в Хмельницкой и Житомирской областях.03:48 Киевская и Черкасская области – отбой, Ровенская – тревога. Запад Украины все еще под угрозой из-за российских дронов-камикадзе.03:30 В Хмельницкой области слышны взрывы, пишет Суспільне. Мониторы указывают, что дроны врага в который раз пытаются проникнуть в Староконстантинов. Тревогу также объявили в Тернопольской области. Тем временем на Юге – отбой.02:54 Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА по территории Винницкой области в западном направлении. В настоящее время угроза для жителей Хмельницкой области.02:50 В Киевской области снова раздалась воздушная тревога. Все из-за угрозы "Шахедов".02:17 В Воздушных силах предупредили о движении российских беспилотных летательных аппаратов в направлении Винницкой области. Там призвали жителей региона направляться в укрытие.

02:07 В настоящее время тревоги раздаются в таких областях Украины:

  • Хмельницкая;
  • Винницкая;
  • Житомирская;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Тревога в Украине 25 октября / Скриншот 24 Канала

 
01:25 В мониторинговом телеграм-канале Monitor призвали жителей города Староконстантинов в Хмельницкой области немедленно направляться в укрытие.01:16 В Кировоградской области раздался сигнал воздушной тревоги. Там также угроза применения "Шахедов".01:10 В Хмельницкой области – воздушная тревога из-за угрозы применения ударными беспилотниками. В Полтавской области прозвучал отбой воздушной тревоги.00:56 В Житомирской области раздался сигнал воздушной тревоги. Жители региона должны немедленно направляться в укрытие.00:40 В Харьковской и Донецкой областях отбой воздушной тревоги.00:35 Воздушная тревога также была объявлена и в Винницкой области. Там также угроза применения ударных беспилотников типа "Шахед".00:32 Воздушные силы объявили тревогу также в Николаевской и Херсонской областях. Там также зафиксировали "Шахеды".

00:18 Пока сигнал воздушной тревоги раздается в таких областях Украины:

  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 25 октября 2023 / Скриншот 24 Канала

00:10 В мониторинговом телеграм-канале Monitor отметили, что российские беспилотные летательные аппараты находятся в Киевской и Черкасской областях. В частности, беспилотники удерживают вектор движения на Запад Украины. 00:00 Воздушные силы объявили тревогу в Киевской области из-за угрозы атаки "Шахедами". Там призвали жителей региона направляться в укрытие.

До этого угроза "Шахедами" была в Полтаве

  • В Полтавской области вечером 24 октября объявили воздушную тревогу из-за неустановленного беспилотного летательного аппарата. Впоследствии выяснилось, что это был "Шахед", проникший в регион из России.
  • В частности, первое время российский беспилотник фиксировали на границе между Полтавской и Херсонской областями. Впоследствии его заметили уже в самой Полтаве, там тоже работала украинская противовоздушная оборона.
  • В конце концов раздались отбои воздушной тревоги. Однако уже через несколько минут Воздушные силы объявили повторную тревогу из-за, вероятно, повторного обнаружения российского беспилотника.
Автор: Владислав Кравцов