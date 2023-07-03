Взрывы в ряде областей, оккупанты снова атаковали "Шахедами": хронология 495 дня войны

Полномасштабная война длится уже более 16 месяцев. Российские террористы ночью снова атаковали мирные населенные пункты Украины.

О главных новостях 3 июня, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене, а также военных преступлениях оккупантов пишет 24 Канал.

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