Взрывы в ряде областей, оккупанты снова атаковали "Шахедами": хронология 495 дня войны

3 июля 2023, 06:28
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Полномасштабная война длится уже более 16 месяцев. Российские террористы ночью снова атаковали мирные населенные пункты Украины.

О главных новостях 3 июня, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене, а также военных преступлениях оккупантов пишет 24 Канал.

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04:40 В Хмельницкой области слышны взрывы. В Воздушных силах сообщили, что это работа ПВО.02:19 Воздушные силы отметили, что в Кировоградской области слышали звуки работы ПВО.02:17 Взрывы в Кировоградской области.02:10 Заместитель главы Совбеза России Медведев пригрозил Западу ядерной зимой и третьей мировой войной.01:55 СМИ пишут о взрывах в Запорожской области.01:27 Стало известно о взрывах на Николаевщине и в Константиновке Донецкой области.01:20 Умерла писательница Виктория Амелина. К сожалению, ее так и не удалось спасти после удара России по пиццерии в Краматорске.01:11 Взрывы в Херсонской области.00:48 СМИ пишут о взрывах Николаевской и Днепропетровской области.00:14 Накануне украинские защитники точными ударами HIMARS уничтожили сразу 4 самоходные гаубицы "Мста-С".00:00 В Днепропетровской и Запорожской области объявлена тревога. Позже сирены прозвучали также в ряде других регионов.
Автор: Юлія Лобурак