Взрывы в ряде областей, оккупанты снова атаковали "Шахедами": хронология 495 дня войны

Полномасштабная война длится уже более 16 месяцев. Российские террористы ночью снова атаковали мирные населенные пункты Украины.
О главных новостях 3 июня, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене, а также военных преступлениях оккупантов пишет 24 Канал.
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Умерла писательница Виктория Амелина. К сожалению, ее так и не удалось спасти после удара России по пиццерии
в Краматорске.01:11
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В Днепропетровской и Запорожской области объявлена тревога. Позже сирены прозвучали также в ряде других регионов.