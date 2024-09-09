Атака "Шахедами", взрывы в Киеве, пожар в Харькове: хронология 929 дня войны

Российские оккупанты продолжают попытки наступать на территорию Украины. Наши военные писали, что самыми горячими остаются Покровское и Кураховское направления.

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