Атака "Шахедами", взрывы в Киеве, пожар в Харькове: хронология 929 дня войны
Российские оккупанты продолжают попытки наступать на территорию Украины. Наши военные писали, что самыми горячими остаются Покровское и Кураховское направления.
Что происходит на фронте, в тылу, какие решения принимают наши партнеры – читайте в тексте 24 Каналу.
Смотрите также В Полтаве количество жертв возросло, огромные потери врага: хронология 928 дня войны
В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия атаковала столицу "Шахедами" с территории Курской области. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице, По предварительным данным, без разрушений и пострадавших. Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Из-за этого власти сообщили о прилетах, на месте одного возник пожар. В Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили, что это работа ПВО.
Какие последствия атаки по Киеву
– заверили власти.
Россия атаковала Харьков КАБами
Взрывы в Киеве
В Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия атаковала столицу "Шахедами" с территории Курской области.
Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице,
По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.
Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Из-за этого власти сообщили о прилетах, на месте одного возник пожар.
В Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили, что это работа ПВО.