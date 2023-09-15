Ночью в небе над Украиной уничтожили 17 "Шахедов": куда они двигались

Россияне снова атаковали Украину беспилотниками – камикадзе. В Воздушных силах сообщили, что все вражеские цели удалось сбить.

Ночью 15 сентября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Воздушные силы сбили все 17 вражеских дронов.

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Дроны разными маршрутами летели на Хмельнитчину

В Воздушных силах отметили, что россияне запустили беспилотники с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарска. Все 17 дронов разными маршрутами направлялись на Хмельнитчину.

Однако на пути они были сбиты украинскими средствами ПВО. Все беспилотники ликвидированы.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны,

– отметили в ВСУ.

Известно, что 8 "незваных гостей" сбили силы обороны юга. В частности, над Николаевщиной – 7, а над Виннитчиной – один. Попаданий, к счастью, нет.

Сегодня имеем хороший результат! Стопроцентное попадание,

– заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Россияне продолжают атаковать Украину с воздуха: что известно

Около четырех утра в нескольких областях сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Впоследствии стало известно, что "Шахеды" держат курс в сторону Винницкой области. Угроза сохранялась и для Черкасской области. Мониторы предполагали, что целью может быть Умань.

Дальше тревога распространилась на Хмельницкую, Черновицкую и Запорожскую, Ровенскую, Житомирскую и Тернопольскую области. Где-то в 6:20 в Винницкой области раздались звуки взрыва. Впоследствии взрывы произошли и в Хмельницкой области. Там сообщили о работе ПВО.