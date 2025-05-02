Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину: где существует угроза
2 мая, 20:55
5

"Шахеды" атакуют Украину: где существует угроза

Анжелика Байбак

Вечером 2 мая российская армия запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.

Смотрите также Боеприпасы, которые разбрасывают российские "Шахеды", стали еще опаснее, – КМВА

Где атакуют БПЛА

К слову, оперативно о тревогах и дроновую опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

 

21:32, 02 мая

В Харькове прогремел взрыв.

21:31, 02 мая

Над Харьковом ударный БПЛА.

21:29, 02 мая

Где фиксируют дроны:

  • группа ударных БПЛА на юге Сумщины – курс на Полтавщину.
  • группа ударных БПЛА на востоке и центре Черниговщины – курс юго-западный.
21:27, 02 мая

В направлении Харькова ударные БПЛА.

21:11, 02 мая

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:08, 02 мая

Где сейчас атакуют дроны

  • группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Полтавщину,
  • группа ударных БПЛА на Черниговщине – курс юго-западный,
  • угроза применения ударных БПЛА для Харьковской области.
     
20:52, 02 мая

Группа БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

20:51, 02 мая

Где объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: смотрите на карте

20:36, 02 мая

Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:11, 02 мая

Россия запустила "шахеды" по территории Украины. Сейчас угроза существует для Сумской области.