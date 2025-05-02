"Шахеды" атакуют Украину: где существует угроза

Вечером 2 мая российская армия запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.

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Где атакуют БПЛА

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