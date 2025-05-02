"Шахеды" атакуют Украину: где существует угроза
Вечером 2 мая российская армия запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.
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Где атакуют БПЛА
К слову, оперативно о тревогах и дроновую опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
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В Харькове прогремел взрыв.
Над Харьковом ударный БПЛА.
Где фиксируют дроны:
В направлении Харькова ударные БПЛА.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Где сейчас атакуют дроны
Группа БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
Где объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: смотрите на карте
Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА.
Россия запустила "шахеды" по территории Украины. Сейчас угроза существует для Сумской области.