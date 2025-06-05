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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях угроза удара
4 июня, 23:42
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Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях угроза удара

София Рожик

Россия вечером 4 июня снова запустила "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

 

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

 

00:41, 05 июня

БпЛА на севере и северо-востоке Харьковщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный.

00:41, 05 июня

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову.

Последствия вражеской атаки устанавливаются. Предварительно, "прилет" зафиксирован в Слободском районе.

Информации о пострадавших пока не поступало.

00:31, 05 июня

Скоростная цель на юго-востоке от Харькова, курс – юго-западный.

00:31, 05 июня

  • БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область и Одесса;
  • БпЛА на юге Одесской области, курс – северный.
00:18, 05 июня

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

00:16, 05 июня

БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный.

00:15, 05 июня

БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область и Одесса.

00:10, 05 июня

На юго-востоке от Сум – разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения.

Привлечены средства для его сбивания.

23:45, 04 июня

БпЛА на ВОТ Херсонщины движутся в направлении Черного моря.

23:34, 04 июня

Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:30, 04 июня

Днепропетровская область (Синельниковский районн) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный.

23:20, 04 июня

Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

БпЛА в направлении Николаева с северо-востока.

23:13, 04 июня

Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный.

22:40, 04 июня

  • Ударные вражеские БпЛА на юге Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумской, Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
22:28, 04 июня

Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Харьковской области.

22:23, 04 июня

Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Сумской области.