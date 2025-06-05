Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях угроза удара

Россия вечером 4 июня снова запустила "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте