Россия атакует области Украины "Шахедами": где сейчас существует опасность

Вечером, 6 апреля, российская армия в очередной раз запустила дроны по территории Украины. В ряде областей из-за опасности раздается сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Будьте в безопасных местах, если российские дроны приближаются к вашему региону.

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