Россия атакует области Украины "Шахедами": где сейчас существует опасность
Вечером, 6 апреля, российская армия в очередной раз запустила дроны по территории Украины. В ряде областей из-за опасности раздается сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Будьте в безопасных местах, если российские дроны приближаются к вашему региону.
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Вражеские ударные БПЛА движутся: Город Чугуев (Харьковщина) – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с юго-востока. Группы вражеских ударных БпЛА на севере Донецкой области, курс – западный/юго-западный. На востоке Харьковской области наблюдаются вражеские ударные БпЛА, курс – юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА движутся:
Город Чугуев (Харьковщина) – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с юго-востока.
Группы вражеских ударных БпЛА на севере Донецкой области, курс – западный/юго-западный.
На востоке Харьковской области наблюдаются вражеские ударные БпЛА, курс – юго-западный.