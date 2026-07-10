Зафиксированы прилеты в 20 точках: сколько дронов запустила Россия ночью
Ночью Россия совершила атаку на Украину с помощью ударных дронов. К сожалению, не обошлось без попаданий.
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 10 июля враг запустил 137 беспилотников.
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Сколько российских БПЛА уничтожено?
По данным военных, оккупанты использовали дроны:
- "Шахед"(в частности, реактивные),
- "Гербера", "Италмас",
- боражирующие боеприпасы "Бандероль",
- имитаторы типа "Пародия".
Их запускали из 5 различных направлений: Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарского и оккупированной Донетчины.
По состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 114 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, есть попадания 18 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
Что известно о последних ударах России по Украине?
В Харьковской области в результате удара российского FPV-дрона погибла 57-летняя женщина – последняя жительница села Токаровка Вторая. Женщина получила тяжелые ранения, когда шла по дороге между Прудянкой и Цуповкой. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.
В результате вражеских обстрелов произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий Одесщины. На месте продолжаются работы по ликвидации пожара.
Российский БПЛА атаковал одну из АЗС Запорожья. Предварительно, в результате удара травмированы 5 человек: три женщины и двое мужчин. На месте происшествия загорелись топливораспределительные колонки и легковой автомобиль. Кроме того, частично разрушена конструкция навеса и повреждено остекление здания.