Ночью "Шахеды" атаковали критические объекты на Сумщине

В ночь на 10 сентября российская армия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. В частности, под ударом "Шахедов" оказалась Сумская область.

В Сумской областной военной администрации (ОВА) отметили, что целью врага стала критическая инфраструктура.

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Атака на Сумскую область

Сегодня ночью, 10 сентября, враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БПЛА типа "Шахед". Благодаря профессиональной работе Сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены,

– пишет Сумская ОВА.

Воздушная тревога в Сумской области объявили 9 сентября в 20:59. Угроза продолжалась более 10 часов – вплоть до 10 сентября 07:23.

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К слову, ночью также взрывы раздавались и в Киеве. Российские "Шахеды" заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами. Воздушные силы уничтожили все вражеские дроны-камикадзе. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.