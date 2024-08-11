Неспокойная ночь в Винницкой области: как отработала ПВО по "Шахедам"

Ночью враг атаковал Украину дронами-камикадзе. В Винницкой области тревога звучала более 6 часов.

В регионе Силы ПВО работали по воздушным целям. Как сообщила первый заместитель главы ОВА Наталья Заболотная, в целом были уничтожены 7 БПЛА.

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Есть ли пострадавшие

Также чиновница отметила, что информация о пострадавших, повреждения и разрушения имущества в результате атаки на данный момент не поступала.

Спасибо Силам обороны и безопасности Украины!,

– отметила Заболотная.

Напомним, что ночью под российской атакой находились ряд регионов. Противник бил не только "Шахедами", но и ракетами. Обломки баллистики упали на частные дома в Броварском районе. Там травмированы три человека, в частности 13-летний ребенок. Еще 35-летний мужчина и его 4-летний сын погибли под завалами.

Также оккупанты обстреляли Дом детского и юношеского творчества в Харьковской области. В результате удара вспыхнула крыша здания. О пострадавших не сообщалось.