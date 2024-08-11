У регіоні Сили ППО працювали по повітряних цілях. Як повідомила перша заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна, загалом були знищені 7 БпЛА.

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Чи є потерпілі

Також посадовиця зазначила, що інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна внаслідок атаки на цей момент не надходила.

Дякую Силам оборони та безпеки України!,

– зауважила Заболотна.

Нагадаємо, що вночі під російською атакою перебували низка регіонів. Противник бив не лише "Шахедами", але й ракетами. Уламки балістики впали на приватні будинки у Броварському районі. Там травмовано трьох людей, зокрема 13-річну дитину. Ще 35-річний чоловік та його 4-річний син загинули під завалами.

Також окупанти обстріляли Будинок дитячої та юнацької творчості на Харківщині. Внаслідок удару спалахнув дах будівлі. Про постраждалих не повідомляли.