Украина целый день под атакой "Шахедов": тревога добралась до Киевщины и ряда других областей

Российская армия в обед 12 декабря запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов распространяется воздушная тревога. В частности, тревога добралась до Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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