Украина целый день под атакой "Шахедов": тревога добралась до Киевщины и ряда других областей

12 декабря 2024, 21:55
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Автор: Ирина Марцияш, София Рожик

Российская армия в обед 12 декабря запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов распространяется воздушная тревога. В частности, тревога добралась до Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся вражеские БПЛА

03:52, 13 декабря

Продолжение хронологии воздушной атаки России ночью 13 декабря – по этой ссылке.

03:51, 13 декабря

Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на Житомирщине, на юге Винницкой области и на юге Одесской области.

03:18, 13 декабря

Актуальная карта тревог

03:17, 13 декабря

  • БпЛА на востоке и Киевщине, курс - западный;
  • БпЛА на границе Житомирщины и Хмельницкой области, курс - юго-восточный;
  • БпЛА на западе Кировоградской области, курс- западный;
  • БпЛА на юге Винницкой области, курс - западный;
  • БпЛА в северной части Черного моря, курс - западный.
03:10, 13 декабря

Есть угроза дронов для Одесской области, в области уже объявили тревогу.

02:36, 13 декабря

"Шахед" в сторону Житомира, – ВС.

02:22, 13 декабря

Где летят "Шахеды"

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА в центре Полтавщины, курс - северный;
  • БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс - северный;
  • БпЛА на западе Кировоградской области, курс - западный;
  • БпЛА на юге Винницкой области, курс - западный;
  • БпЛА на Херсонщине, курс - юго-восточный.
02:21, 13 декабря

Угроза для Хмельницкой и Ровенской областей.

02:17, 13 декабря

"Шахед" на Сумы.

02:07, 13 декабря

ВС снова пишут о дроне на Киев.

01:41, 13 декабря

Тревога в Украине

01:40, 13 декабря

Где летят дроны

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Полтавщины, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный курс - юго-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс - юго-восточный.
01:31, 13 декабря

На Сумщину заходят новые дроны. Также дрон летит на Херсон.

01:08, 13 декабря

Дрон летит на Киев.

01:07, 13 декабря

Дроны летят на Сумы и Харьков.

00:59, 13 декабря

В целом тревога движется на Запад

00:59, 13 декабря

И для Житомирщины.

00:55, 13 декабря

Дроновая угроза для Винницкой области.

00:51, 13 декабря

"Шахед" на Сумы.

00:49, 13 декабря

ВС о движении дронов

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - южный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс - северо-западный.
00:30, 13 декабря

"Шахед" на Днепр.

00:08, 13 декабря

Есть угроза для Николаевщины.

00:01, 13 декабря

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на Полтавщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-восточный;
  • БпЛА на западе Харьковщины, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - юго-западный;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-восточный;
  • БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - северо-западный.
23:51, 12 декабря

Есть угроза по дронам для Херсонщины. На север Сумщины зашли новые.

23:37, 12 декабря

"Шахед" на Чернигов.

23:34, 12 декабря

Также на Кривой Рог.

23:33, 12 декабря

"Шахед" на Старкон.

23:31, 12 декабря

Дроны летят на Харьков и Днепропетровскую область.

23:25, 12 декабря

Где сейчас тревога

23:21, 12 декабря

Есть угроза для Хмельницкой области, Кременчуга, Черкасс.

23:15, 12 декабря

Дроны разлетались по Украине

  • БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный/северный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс - северный.
23:07, 12 декабря

"Шахеды" на Миргород, Кременчуг.

23:03, 12 декабря

Дроны заходят на Шполу в Черкасской области, а новая группа "Шахедов" движется на Запорожье, – ВС.

22:20, 12 декабря

Где летят "Шахеды"

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс - западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс- юго-западный.
21:57, 12 декабря

Где объявлена воздушная тревога

21:28, 12 декабря

Вражеские ударные БПЛА в направлении Сум с северо-востока.

21:27, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Киева с северо-запада.

21:25, 12 декабря

Обновление информации о вражеских ударных БпЛА

  • на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
  • на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • на Черкасщине, курс – северо-западный;
  • на юге Харьковщины, курс – юго-западный.
21:21, 12 декабря

БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока.

21:19, 12 декабря

Новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс – юго-западный.

21:18, 12 декабря

Киев! Находитесь в укрытиях! Над вами вражеский ударный БПЛА!
– Воздушные силы.

20:54, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Чернигова с юго-востока.

20:52, 12 декабря

БПЛА в направлении Кременчуга с юго-запада.

20:51, 12 декабря

Угроза удара беспилотника для Киева с северо-востока.

20:51, 12 декабря

Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с северо-востока.

20:42, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с юга.

20:31, 12 декабря

Обновление информации о вражеских ударных БПЛА

  • на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
  • на юге и центре Черниговщины, курс – западный;
  • на востоке Киевщины, курс – западный/юго-западный;
  • на Черкасщине, курс – западный/северо-западный;
  • на востоке и центре Харьковщины, курс – северо-западный;
  • на северо-западе Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный.
20:21, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.

20:10, 12 декабря

Над Харьковом вражеский ударный БПЛА и еще один в направлении города с юго-востока.

20:06, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Кременчуга с северо-запада.

20:06, 12 декабря

Над Черкассами зафиксирован БПЛА.

19:59, 12 декабря

Угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления для Житомирской области.

19:58, 12 декабря

Внимание! Киев! Находитесь в укрытиях! Несколько вражеских ударных БПЛА в вашем направлении с востока,
– Воздушные силы.

19:56, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Черкасс с северо-востока и еще один в направлении Харькова с юго-востока.

19:48, 12 декабря

Обновления по движению БПЛА

  • БПЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;
  • БПЛА на севере Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке и юге Киевщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Черкасской области, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс – северо-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс – западный/ юго-западный.
19:45, 12 декабря

С северо-востока на Киев летит БПЛА.

19:34, 12 декабря

БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.

19:29, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с северо-запада.

19:20, 12 декабря

Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений.

19:15, 12 декабря

БПЛА в направлении Киева с юго-востока.

18:58, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Кременчуга с северо-востока.

18:55, 12 декабря

Киевская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений!
– Воздушные силы.

18:54, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с юго-востока.

18:54, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Черкасс с северо-востока.

18:53, 12 декабря

Днепропетровская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока!
– ВС.

18:47, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Славянска с северо-запада.

18:32, 12 декабря

Вражеские ударные БПЛА в направлении Прилук с севера и востока.

18:27, 12 декабря

Вражеские ударные БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс – юго-западный.

18:25, 12 декабря

Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с севера.

18:23, 12 декабря

Харьковская, Донецкая области – угроза применения вражеских ударных БПЛА!
– ВС.

18:02, 12 декабря

17:44, 12 декабря

Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления!
– ВС.

17:32, 12 декабря

Обновление информации о вражеских ударных БПЛА

  • Несколько групп БПЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке и юго-западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный.
17:20, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Глухова с северо-востока.

17:09, 12 декабря

Новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс – западный/юго-западный.

16:54, 12 декабря

Сейчас вражеские БПЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях.

16:47, 12 декабря

Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с севера.

16:35, 12 декабря

Полтавская, Черниговская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА,
– Воздушные силы.

16:16, 12 декабря

Новые беспилотники на севере Черниговщины движутся в южном направлении.

15:59, 12 декабря

Новые группы вражеских БПЛА в центре Сумщины движутся в западном/юго-западном направлении.

15:28, 12 декабря

Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на севере Черниговщины и в центре Черкасской области.

15:00, 12 декабря

Сейчас БПЛА наблюдаются на севере и востоке Черниговщины, а также на границе Кировоградщины и Днепропетровщины.

14:15, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.

13:54, 12 декабря

Куда движутся вражеские БПЛА

  • БПЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
  • БППЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/северо-западный.
13:47, 12 декабря

Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-восточного направления.

13:36, 12 декабря

Миргород (Полтавщина) – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера.

13:33, 12 декабря

Киевская область - угроза применения вражеских ударных БПЛА.

13:28, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА в направлении Полтавы с севера.

13:25, 12 декабря

  • БПЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - южный/юго-западный.
13:09, 12 декабря

Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления.

12:59, 12 декабря

Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока.

12:53, 12 декабря

Ударные БПЛА на Сумщине, курс - юго-западный.

12:40, 12 декабря

Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Сум с севера.

12:38, 12 декабря

Жителей Сумской области предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.