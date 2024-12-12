Украина целый день под атакой "Шахедов": тревога добралась до Киевщины и ряда других областей
Российская армия в обед 12 декабря запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов распространяется воздушная тревога. В частности, тревога добралась до Киевской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские БПЛА
Продолжение хронологии воздушной атаки России ночью 13 декабря – по этой ссылке. Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на Житомирщине, на юге Винницкой области и на юге Одесской области. Есть угроза дронов для Одесской области, в области уже объявили тревогу. "Шахед" в сторону Житомира, – ВС. Угроза для Хмельницкой и Ровенской областей. "Шахед" на Сумы. ВС снова пишут о дроне на Киев. На Сумщину заходят новые дроны. Также дрон летит на Херсон. Дрон летит на Киев. Дроны летят на Сумы и Харьков. И для Житомирщины. Дроновая угроза для Винницкой области. "Шахед" на Сумы. "Шахед" на Днепр. Есть угроза для Николаевщины. Есть угроза по дронам для Херсонщины. На север Сумщины зашли новые. "Шахед" на Чернигов. Также на Кривой Рог. "Шахед" на Старкон. Дроны летят на Харьков и Днепропетровскую область. Есть угроза для Хмельницкой области, Кременчуга, Черкасс. "Шахеды" на Миргород, Кременчуг. Дроны заходят на Шполу в Черкасской области, а новая группа "Шахедов" движется на Запорожье, – ВС. Вражеские ударные БПЛА в направлении Сум с северо-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Киева с северо-запада. БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока. Новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс – юго-западный. Киев! Находитесь в укрытиях! Над вами вражеский ударный БПЛА! Вражеский ударный БПЛА в направлении Чернигова с юго-востока. БПЛА в направлении Кременчуга с юго-запада. Угроза удара беспилотника для Киева с северо-востока. Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с северо-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с юга. Вражеский ударный БПЛА в направлении Днепра с юго-востока. Над Харьковом вражеский ударный БПЛА и еще один в направлении города с юго-востока. Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Кременчуга с северо-запада. Над Черкассами зафиксирован БПЛА. Угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления для Житомирской области. Внимание! Киев! Находитесь в укрытиях! Несколько вражеских ударных БПЛА в вашем направлении с востока, Вражеский ударный БПЛА в направлении Черкасс с северо-востока и еще один в направлении Харькова с юго-востока. С северо-востока на Киев летит БПЛА. БПЛА в направлении Харькова с северо-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с северо-запада. Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений. БПЛА в направлении Киева с юго-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Кременчуга с северо-востока. Киевская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений! Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с юго-востока. Вражеский ударный БПЛА в направлении Черкасс с северо-востока. Днепропетровская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока! Вражеский ударный БПЛА в направлении Славянска с северо-запада. Вражеские ударные БПЛА в направлении Прилук с севера и востока. Вражеские ударные БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс – юго-западный. Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с севера. Харьковская, Донецкая области – угроза применения вражеских ударных БПЛА! Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления! Вражеский ударный БПЛА в направлении Глухова с северо-востока. Новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс – западный/юго-западный. Сейчас вражеские БПЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях. Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с севера. Полтавская, Черниговская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА, Новые беспилотники на севере Черниговщины движутся в южном направлении. Новые группы вражеских БПЛА в центре Сумщины движутся в западном/юго-западном направлении. Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на севере Черниговщины и в центре Черкасской области. Сейчас БПЛА наблюдаются на севере и востоке Черниговщины, а также на границе Кировоградщины и Днепропетровщины. Вражеский ударный БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока. Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-восточного направления. Миргород (Полтавщина) – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера. Киевская область - угроза применения вражеских ударных БПЛА. Вражеский ударный БПЛА в направлении Полтавы с севера. Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления. Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока. Ударные БПЛА на Сумщине, курс - юго-западный. Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Сум с севера. Жителей Сумской области предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.
Актуальная карта тревог
Где летят "Шахеды"
Тревога в Украине
Где летят дроны
В целом тревога движется на Запад
ВС о движении дронов
Где сейчас тревога
Дроны разлетались по Украине
Где летят "Шахеды"
Где объявлена воздушная тревога
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА
– Воздушные силы.
Обновление информации о вражеских ударных БПЛА
– Воздушные силы.
Обновления по движению БПЛА
– Воздушные силы.
– ВС.
– ВС.
– ВС.
Обновление информации о вражеских ударных БПЛА
– Воздушные силы.
Куда движутся вражеские БПЛА
Продолжение хронологии воздушной атаки России ночью 13 декабря – по этой ссылке.
Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на Житомирщине, на юге Винницкой области и на юге Одесской области.
Есть угроза дронов для Одесской области, в области уже объявили тревогу.
"Шахед" в сторону Житомира, – ВС.
Угроза для Хмельницкой и Ровенской областей.
"Шахед" на Сумы.
ВС снова пишут о дроне на Киев.
На Сумщину заходят новые дроны. Также дрон летит на Херсон.
Дрон летит на Киев.
Дроны летят на Сумы и Харьков.
И для Житомирщины.
Дроновая угроза для Винницкой области.
"Шахед" на Сумы.
"Шахед" на Днепр.
Есть угроза для Николаевщины.
Есть угроза по дронам для Херсонщины. На север Сумщины зашли новые.
"Шахед" на Чернигов.
Также на Кривой Рог.
"Шахед" на Старкон.
Дроны летят на Харьков и Днепропетровскую область.
Есть угроза для Хмельницкой области, Кременчуга, Черкасс.
"Шахеды" на Миргород, Кременчуг.
Дроны заходят на Шполу в Черкасской области, а новая группа "Шахедов" движется на Запорожье, – ВС.
Вражеские ударные БПЛА в направлении Сум с северо-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Киева с северо-запада.
БПЛА в направлении Полтавы с северо-востока.
Новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс – юго-западный.
Киев! Находитесь в укрытиях! Над вами вражеский ударный БПЛА!
Вражеский ударный БПЛА в направлении Чернигова с юго-востока.
БПЛА в направлении Кременчуга с юго-запада.
Угроза удара беспилотника для Киева с северо-востока.
Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с северо-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с юга.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.
Над Харьковом вражеский ударный БПЛА и еще один в направлении города с юго-востока.
Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Кременчуга с северо-запада.
Над Черкассами зафиксирован БПЛА.
Угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления для Житомирской области.
Внимание! Киев! Находитесь в укрытиях! Несколько вражеских ударных БПЛА в вашем направлении с востока,
Вражеский ударный БПЛА в направлении Черкасс с северо-востока и еще один в направлении Харькова с юго-востока.
С северо-востока на Киев летит БПЛА.
БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с северо-запада.
Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений.
БПЛА в направлении Киева с юго-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Кременчуга с северо-востока.
Киевская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений!
Вражеский ударный БПЛА в направлении Сум с юго-востока.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Черкасс с северо-востока.
Днепропетровская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока!
Вражеский ударный БПЛА в направлении Славянска с северо-запада.
Вражеские ударные БПЛА в направлении Прилук с севера и востока.
Вражеские ударные БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс – юго-западный.
Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с севера.
Харьковская, Донецкая области – угроза применения вражеских ударных БПЛА!
Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления!
Вражеский ударный БПЛА в направлении Глухова с северо-востока.
Новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс – западный/юго-западный.
Сейчас вражеские БПЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях.
Вражеский БПЛА в направлении Миргорода с севера.
Полтавская, Черниговская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА,
Новые беспилотники на севере Черниговщины движутся в южном направлении.
Новые группы вражеских БПЛА в центре Сумщины движутся в западном/юго-западном направлении.
Вражеские ударные БПЛА наблюдаются на севере Черниговщины и в центре Черкасской области.
Сейчас БПЛА наблюдаются на севере и востоке Черниговщины, а также на границе Кировоградщины и Днепропетровщины.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.
Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-восточного направления.
Миргород (Полтавщина) – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера.
Киевская область - угроза применения вражеских ударных БПЛА.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Полтавы с севера.
Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления.
Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока.
Ударные БПЛА на Сумщине, курс - юго-западный.
Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Сум с севера.
Жителей Сумской области предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.