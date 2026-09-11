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24 Канал Новости Украины Реактивные дроны атакуют Украину: где есть угроза удара
11 сентября, 18:34
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Обновлено - 18:46, 11 сентября

Реактивные дроны атакуют Украину: где есть угроза удара

Анастасия Колесникова

Вечером 11 сентября российские войска продолжили проводить атаки на Украине с помощью ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В последнее время оккупанты все чаще проводят атаки на АЗС, а также на пункты пропуска.

Где пролетают вражеские беспилотники?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

19:35, 11 сентября

Житомирская область: реактивный БПЛА вблизи Малина, курс – западный.

19:26, 11 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморск / Лиманка) из акватории Черного моря.

19:24, 11 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении

19:21, 11 сентября

Реактивный БПЛА в Херсонской области, направляется к населенному пункту Великая Александровка.

18:24, 11 сентября

Киев. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

18:03, 11 сентября

Реактивные БПЛА в районе Славутича, направляющиеся в сторону Киевской области.

 

 