Реактивные дроны атакуют Украину: где есть угроза удара

Вечером 11 сентября российские войска продолжили проводить атаки на Украине с помощью ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В последнее время оккупанты все чаще проводят атаки на АЗС, а также на пункты пропуска.

Где пролетают вражеские беспилотники?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте