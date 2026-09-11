Реактивные дроны атакуют Украину: где есть угроза удара
Вечером 11 сентября российские войска продолжили проводить атаки на Украине с помощью ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В последнее время оккупанты все чаще проводят атаки на АЗС, а также на пункты пропуска.
Где пролетают вражеские беспилотники?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
Житомирская область: реактивный БПЛА вблизи Малина, курс – западный. Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморск / Лиманка) из акватории Черного моря. Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении Реактивный БПЛА в Херсонской области, направляется к населенному пункту Великая Александровка. Киев. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Реактивные БПЛА в районе Славутича, направляющиеся в сторону Киевской области.
Житомирская область: реактивный БПЛА вблизи Малина, курс – западный.
Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморск / Лиманка) из акватории Черного моря.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении
Реактивный БПЛА в Херсонской области, направляется к населенному пункту Великая Александровка.
Киев. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Реактивные БПЛА в районе Славутича, направляющиеся в сторону Киевской области.