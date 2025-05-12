Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей существует угроза удара
Россия вечером 11 мая снова запустила ударные БпЛА типа "Шахед" по украинским городам. Воздушные силы предупреждают об опасности.
Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, немедленно позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где зафиксировано "Шахеды"
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера! БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный. Вражеские ударные БпЛА зафиксированы на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный. Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с севера!
– ПС.
– Воздушные силы.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера!
БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.
Вражеские ударные БпЛА зафиксированы на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.
Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с севера!