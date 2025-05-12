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24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей существует угроза удара
11 мая, 23:36
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Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей существует угроза удара

София Рожик

Россия вечером 11 мая снова запустила ударные БпЛА типа "Шахед" по украинским городам. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, немедленно позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где зафиксировано "Шахеды"

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

 

23:32, 11 мая

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера!
– ПС.

23:12, 11 мая

БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.

23:08, 11 мая

Вражеские ударные БпЛА зафиксированы на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.

22:53, 11 мая

Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с севера!
– Воздушные силы.