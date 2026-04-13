Оккупанты атаковали Полтавский район дронами: в ОВА озвучили последствия

Ночью Полтавщина оказалась под ударами российских дронов. Известно о разрушениях и пострадавшей.

"Ночью в результате вражеской атаки в Полтавском районе зафиксировано падение вражеского БпЛА на открытой территории. Повреждено остекление хозяйственной постройки и жилого дома. Обращений в экстренные службы не поступало. Утром поступила информация о падении обломков еще на одной локации в Полтавском районе. Предварительно, повреждено остекление в двух домохозяйствах. Пострадала женщина, у нее – острая реакция на стресс. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении ОВА.