Россия снова терроризирует Украину, раздавались первые взрывы: где есть угроза
Армия страны-террористки в ночь на 13 августа продолжает проводить атаки против Украины. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.
Куда летят вражеские БПЛА?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА, направляющийся в сторону Запорожья. Взрывы в Запорожской области. Запуски УАБ в восточной части Харьковской области. УАБы в Запорожскую область. Запуски БПЛА с аэродрома "Халино", 14 групп (14 – 28х). БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера. В Харькове слышен взрыв. Вероятно, в пригороде. Реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс – северный. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
БПЛА, направляющийся в сторону Запорожья.
Взрывы в Запорожской области.
Запуски УАБ в восточной части Харьковской области.
УАБы в Запорожскую область.
Запуски БПЛА с аэродрома "Халино", 14 групп (14 – 28х).
БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.
В Харькове слышен взрыв. Вероятно, в пригороде.
Реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс – северный.
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!