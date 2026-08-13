Террор над украинским небом продолжается: где существует угроза со стороны российских БПЛА
В ночь на 14 августа Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.
Куда движутся БПЛА?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север. БПЛА на Харьков с севера. УАБы в Запорожскую область! БПЛА в направлении Сум с севера. БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковскую область. В Кировоградскую область! УАБы в юго-восточную часть Днепропетровской области. В направлении Житомира наблюдается новая группа реактивных БПЛА, оставайтесь в укрытиях! БПЛА в направлении Одесской области с Черного моря. Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга. Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на запад. УАБы в Запорожскую область! Реактивные БПЛА над Житомиром с севера. Реактивные БПЛА на востоке Житомирской области, курс на н.п. Радомышль! Цели в Киевской области в районе/мимо Бородянки по юго-западному курсу. Черниговская область: цель в направлении Киевского водохранилища. БПЛА в направлении Харькова с севера. УАБы в Донецкую область! УАБы в Запорожскую область! Сумская область: реактивный БПЛА направляется к/пролетает мимо Николаевки по юго-западному курсу. Отправляемся на северо-восток Харьковской области! Реактивные БПЛА в направлении Харькова с северо-запада.
БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.
БПЛА на Харьков с севера.
УАБы в Запорожскую область!
БПЛА в направлении Сум с севера.
БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковскую область.
В Кировоградскую область!
УАБы в юго-восточную часть Днепропетровской области.
В направлении Житомира наблюдается новая группа реактивных БПЛА, оставайтесь в укрытиях!
БПЛА в направлении Одесской области с Черного моря.
Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга.
Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на запад.
УАБы в Запорожскую область!
Реактивные БПЛА над Житомиром с севера.
Реактивные БПЛА на востоке Житомирской области, курс на н.п. Радомышль!
Цели в Киевской области в районе/мимо Бородянки по юго-западному курсу.
Черниговская область: цель в направлении Киевского водохранилища.
БПЛА в направлении Харькова с севера.
УАБы в Донецкую область!
УАБы в Запорожскую область!
Сумская область: реактивный БПЛА направляется к/пролетает мимо Николаевки по юго-западному курсу.
Отправляемся на северо-восток Харьковской области!
Реактивные БПЛА в направлении Харькова с северо-запада.