Террор над украинским небом продолжается: где существует угроза со стороны российских БПЛА

В ночь на 14 августа Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда движутся БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте