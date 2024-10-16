Враг массированно атаковал Киевскую область "Шахедами": тревога в области длилась более 12 часов

В ночь 16 октября российские войска атаковали территорию Украины "Шахедами". Под ударом вражеских дронов оказалась в частности Киевская область.

О вражеской атаке на Киевскую область рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий.

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Вражеские дроны атаковали Киевскую область

Из-за атаки ударных БпЛА тревога в Киевской области продолжалась более 12 часов.

В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– сообщили в Киевской ОГА.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

В Киевской ОГА отметили, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых обществ произошло возгорание частного дома, пожар уже ликвидирован.

Здание претерпело значительные разрушения. Также сгорел автомобиль, находившийся рядом. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор,

– говорится в сообщении.

К слову, этой ночью Россия также ударила "Шахедами" по промышленному объекту в Тернопольской области. Масштабный пожар, который возник в результате атаки, удалось быстро локализовать и ликвидировать.