Про ворожу атаку на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків.

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Ворожі дрони атакували Київщину

Через атаку ударних БпЛА тривога в Київській області тривала понад 12 годин.

В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– повідомили в Київській ОВА.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

В Київській ОВА зазначили, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із садових товариств сталося загоряння приватного будинку, пожежа вже ліквідована.

Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що перебував поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан,

– йдеться в повідомленні.

До слова, цієї ночі Росія також вдарила "Шахедами" по промисловому об'єкту на Тернопільщині. Масштабну пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.