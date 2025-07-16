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24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине: для каких регионов есть угроза
16 июля, 21:52
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Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине: для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БПЛА типа "Шахед" в ночь на 17 июля. В связи с этим в ряде регионов уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас российские "Шахеды"?

Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте

22:25, 16 июля

Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области на Харьковщину, курс южный.

21:53, 16 июля

Днепропетровская область (Павлоградский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА.

21:50, 16 июля

Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА.