Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине: для каких регионов есть угроза

Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БПЛА типа "Шахед" в ночь на 17 июля. В связи с этим в ряде регионов уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Уже эффективно сбивают "Шахеды": что известно о дронах-перехватчиках ODIN Win Hit Где сейчас российские "Шахеды"? Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте 22:25, 16 июля Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области на Харьковщину, курс южный. 21:53, 16 июля Днепропетровская область (Павлоградский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА. 21:50, 16 июля Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА.