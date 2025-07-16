Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине: для каких регионов есть угроза
Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БПЛА типа "Шахед" в ночь на 17 июля. В связи с этим в ряде регионов уже объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас российские "Шахеды"?
Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте
Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области на Харьковщину, курс южный. Днепропетровская область (Павлоградский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА. Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области на Харьковщину, курс южный.
Днепропетровская область (Павлоградский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА.
Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА.