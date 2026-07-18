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24 Канал Новости Украины Российские БПЛА вновь проводят атаки на Украину: где существует угроза
18 июля, 20:09
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Российские БПЛА вновь проводят атаки на Украину: где существует угроза

София Рожик

Армия страны-террористки вечером 18 июля продолжила проводить атаки на Украину. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда летят вражеские БПЛА?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:05, 18 июля

БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, летящий на юг

20:00, 18 июля

Реактивный БПЛА на Чернигов с севера

19:59, 18 июля

Реактивный БПЛА в Виннице с северо-востока

19:57, 18 июля

19:56, 18 июля

Реактивный БПЛА на Запорожье с юго-востока

19:54, 18 июля

Реактивный БПЛА продолжает движение в направлении Калиновки

19:52, 18 июля

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Козятина в Винницкой области с северо-востока

19:38, 18 июля

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Житомира/Коростышева.

19:34, 18 июля

Новые группы реактивных БПЛА в направлении Одессы/Черноморска с Черного моря.

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