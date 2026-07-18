Российские БПЛА вновь проводят атаки на Украину: где существует угроза

Армия страны-террористки вечером 18 июля продолжила проводить атаки на Украину. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда летят вражеские БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте