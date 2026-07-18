Российские БПЛА вновь проводят атаки на Украину: где существует угроза
Армия страны-террористки вечером 18 июля продолжила проводить атаки на Украину. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.
Куда летят вражеские БПЛА?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, летящий на юг Реактивный БПЛА на Чернигов с севера Реактивный БПЛА в Виннице с северо-востока Реактивный БПЛА на Запорожье с юго-востока Реактивный БПЛА продолжает движение в направлении Калиновки Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Козятина в Винницкой области с северо-востока Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Житомира/Коростышева. Новые группы реактивных БПЛА в направлении Одессы/Черноморска с Черного моря.
БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, летящий на юг
Реактивный БПЛА на Чернигов с севера
Реактивный БПЛА в Виннице с северо-востока
Реактивный БПЛА на Запорожье с юго-востока
Реактивный БПЛА продолжает движение в направлении Калиновки
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Козятина в Винницкой области с северо-востока
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Житомира/Коростышева.
Новые группы реактивных БПЛА в направлении Одессы/Черноморска с Черного моря.