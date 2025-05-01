"Шахеды" снова атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Россияне запустили по украинским городам ударные беспилотники вечером 1 мая, в результате чего в части областей объявили воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим Воздушным силам.

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Где сейчас БпЛА