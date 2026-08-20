Россия вновь запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза удара
Вечером 20 августа российские войска продолжили терроризировать Украину и ее население с помощью дронов. В ряде регионов уже объявлена тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы. 24 Канал расскажет, в каких регионах сохраняется опасность вражеского удара.
Что известно о движении "Шахедов"
Запорожье – БПЛА в направлении города. Группа БПЛА на западе Днепропетровской области – курс северо-западный. БПЛА на севере Сумской области – курс на Черниговскую область. Реактивный БПЛА на севере Киевской области – южный курс. Реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича, направляются в Киевскую область. Днепропетровская область: БПЛА в направлении Каменского с севера.
Запорожье – БПЛА в направлении города.
Группа БПЛА на западе Днепропетровской области – курс северо-западный.
БПЛА на севере Сумской области – курс на Черниговскую область.
Реактивный БПЛА на севере Киевской области – южный курс.
Реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича, направляются в Киевскую область.
Днепропетровская область: БПЛА в направлении Каменского с севера.