Россия вновь запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза удара

Вечером 20 августа российские войска продолжили терроризировать Украину и ее население с помощью дронов. В ряде регионов уже объявлена тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы. 24 Канал расскажет, в каких регионах сохраняется опасность вражеского удара.

Что известно о движении "Шахедов"