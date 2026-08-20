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24 Канал Новости Украины Россия вновь запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза удара
20 августа, 22:21
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Россия вновь запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза удара

Ирина Марцияш

Вечером 20 августа российские войска продолжили терроризировать Украину и ее население с помощью дронов. В ряде регионов уже объявлена тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы. 24 Канал расскажет, в каких регионах сохраняется опасность вражеского удара.

Что известно о движении "Шахедов"

 

22:07, 20 августа

Запорожье – БПЛА в направлении города.

21:39, 20 августа

  • Группа БПЛА на западе Днепропетровской области – курс северо-западный.

  • БПЛА на севере Сумской области – курс на Черниговскую область.

  • Реактивный БПЛА на севере Киевской области – южный курс.

21:30, 20 августа

Реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича, направляются в Киевскую область.

21:19, 20 августа

Днепропетровская область: БПЛА в направлении Каменского с севера.

 

 

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Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе