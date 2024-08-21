В ПС подтвердили движение вражеского дрона из Беларуси, еще один БпЛА вернулся "на родину"

Российские войска выпустили 69 ударных БпЛА типа "Шахед" по территории Украины в ночь на 21 августа. Интересно, что один из дронов залетел с территории Беларуси.

Также есть информация, что один из дронов вернулся в Белгородскую область. Россияне запускали "Шахэды" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Смотрите также Россияне направили в сторону Киева до десятка дронов: ударные БпЛА уничтожили на подступах к столице

Чем интересна ночная атака "Шахедов"

Зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской обл., еще один российский БпЛА вернулся "на родину" – в Белгородскую область,

– рассказали в Воздушных силах.

К слову, в ведомстве заявили о локационной потере 16 российских БпЛА. Вероятно, они упали в результате воздействия радиоэлектронных средств противодействия. Сейчас эта информация уточняется

По состоянию на 11:15 боевая работа продолжается, один вражеский БПЛА продолжает находиться в воздушном пространстве Черкасской области.

Заметим, что силам ПВО удалось утилизировать одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 50 "Шахедов". К боевой работе привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.