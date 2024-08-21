Також є інформація, що один з дронів повернувся в Бєлгородську область. Росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

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Чим цікава нічна атака "Шахедів"

Зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській обл., ще один російський БпЛА повернувся "на родіну" – у Бєлгороську область,

– розповіли в Повітряних силах.

До слова, у відомстві заявили про локаційну втрату 16 російських БпЛА. Ймовірно, вони упали внаслідок впливу радіоелектронних засобів протидії. Наразі ця інформація уточнюється

Станом на 11:15 бойова робота триває, один ворожий БпЛА продовжує перебувати в повітряному просторі Черкащини.

Зауважимо, що силам ППО вдалося утилізувати одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 "Шахедів". До бойової роботи залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.