Были удары баллистикой и дронами: как силы ПВО отражали ночную атаку России

Ночью 22 июня Россия в очередной раз устроила воздушный террор над Украиной. Большинство ракет, выпущенных противником, были сбиты.

Так, в ночь на 22 июня враг атаковал Украину 88 ударными БПЛА разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М, которую запустил из Крыма. Об этом сообщают Воздушные силы.

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Сколько беспилотников сбило ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 79 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, произошло попадание баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Напомним, что в ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины. Погиб один человек, еще 3 человека пострадали.

Целью оккупантов стало одно из аграрных предприятий, где вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами.

На Сумщине в Глуховской общине удары БпЛА повлекли за собой масштабный пожар трех жилых домов. К сожалению, из-за атаки травмирован ребенок.

В Краснопольской общине спасатели ликвидировали последствия попадания в частный дом.

В Сумах вражеский беспилотник попал в кровлю многоэтажки.

Утром 22 июня оккупанты обстреляли Запорожье. Они попали в частный дом. Погибла женщина, еще три человека, в том числе 11-летний мальчик, пострадали.

Также ночью враг попал дроном по иностранному судну под флагом Панамы. Погиб 58-летний повар из Египта. Остальных – восемь членов экипажа из Турции и Индии – эвакуировали украинские моряки.