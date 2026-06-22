Так, у ніч проти 22 червня ворог атакував Україну 88 ударними БпЛА різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М, яку запустив з Криму. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Скільки безпілотників збила ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30 сили ППО знешкодили 79 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, сталися влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 червня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Загинула одна людина, ще 3 осіб постраждали.

Ціллю окупантів стало одне з аграрних підприємств, де спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив складську будівлю, автівки та ємності з горючими матеріалами.

На Сумщині у Глухівській громаді удари БпЛА спричинили масштабну пожежу трьох житлових будинків. На жаль, через атаку травмовано дитину.

У Краснопільській громаді ятувальники ліквідували наслідки влучання у приватний будинок.

У Сумах ворожий безпілотник поцілив у покрівлю багатоповерхівки.

Вранці 22 червня окупанти обстріляли Запоріжжя. Вони влучили у приватний будинок. Загинула жінка, ще три людини, зокрема 11-річний хлопчик, постраждали.

Також уночі ворог поцілив дроном по іноземному судну під прапором Панами. Загинув 58-річний кухар з Єгипту. Решту – восьмеро членів екіпажу з Туреччини та Індії – евакуювали українські моряки.