Россия атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза
Российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды" в ночь на 22 мая. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас российские "Шахеды"
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте Угроза применения баллистического вооружения из Брянска. Группа ударных БпЛА движется курсом на Полтавщину.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте
Угроза применения баллистического вооружения из Брянска.
Группа ударных БпЛА движется курсом на Полтавщину.