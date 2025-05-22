Россия атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза

Российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды" в ночь на 22 мая. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас российские "Шахеды"

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте