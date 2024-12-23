По целям работали силы ПВО: последствия атаки на Киевщину

Россия не прекращает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом находилась Киевская область.

В ночь на 23 декабря в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военные администрацию.

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Попаданий не допустили

Известно, что защитники неба сбили вражеские цели. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

В то же время в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждена линия электросетей. Электроснабжение оперативно восстановили. В другом районе повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля.

Кроме этого, в домах выбиты окна, посечены двери и фасады, повреждены кровли. Последствия атаки продолжают фиксировать.

В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов типа "Шахед". В результате атаки повреждено оборудование на предприятии, пострадал один человек, повреждены окна в домах и автомобиль.