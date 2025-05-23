Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Россияне снова запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине вечером в пятницу, 23 мая. В связи с этим в части областей объявили воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас дроны