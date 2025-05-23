Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза
Россияне снова запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине вечером в пятницу, 23 мая. В связи с этим в части областей объявили воздушную тревогу.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас дроны
Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье. Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины – курсом на юго-запад. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье.
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины – курсом на юго-запад.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.