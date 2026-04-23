Небо Украины снова терроризируют "Шахеды": где есть опасность
Россия вечером 23 апреля снова запустила ударные БпЛА по Украине. Воздушные силы предупредили об опасности ряд регионов.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.
Где летят "Шахэды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. БпЛА на Николаевщине, курс северо-восточный/северный. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой и Днепропетровской областях. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине и Запорожье. БпЛА в направлении Запорожья. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине. Группа БпЛА в направлении Павлограда. БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.
БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
БпЛА на Николаевщине, курс северо-восточный/северный.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой и Днепропетровской областях.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине и Запорожье.
БпЛА в направлении Запорожья.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине.
Группа БпЛА в направлении Павлограда.
БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.