Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия вечером 24 марта запустила по Украине свои ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Кременчуг – в районе города вражеский БПЛА. БПЛА в центральной части Сумской области, движутся в направлении Черниговщины. Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА. Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА. Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА. БПЛА в центральной и южной части Днепропетровской области, движутся в северо-западном направлении.
Кременчуг – в районе города вражеский БПЛА.
БПЛА в центральной части Сумской области, движутся в направлении Черниговщины.
Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА.
БПЛА в центральной и южной части Днепропетровской области, движутся в северо-западном направлении.