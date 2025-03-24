Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
24 марта, 19:17
3

Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 24 марта запустила по Украине свои ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Почему Россия выборочно бьет по городам Украины "Шахедами": Игнат объяснил вражескую тактику

19:26, 24 марта

Кременчуг – в районе города вражеский БПЛА.

19:24, 24 марта

БПЛА в центральной части Сумской области, движутся в направлении Черниговщины.

19:22, 24 марта

Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА.

18:57, 24 марта

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

18:44, 24 марта

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА.

18:24, 24 марта

БПЛА в центральной и южной части Днепропетровской области, движутся в северо-западном направлении.