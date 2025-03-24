Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Российская армия вечером 24 марта запустила по Украине свои ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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