Россия нанесла удар по медучреждению в Запорожье: в ОВА показали жуткие кадры
Утром россияне провели атаку на Запорожье. В одном из медицинских учреждений возник пожар.
О последствиях атаки рассказал глава ОВА Михаил Семикин.
Что известно об утреннем ударе по Запорожью?
Из медицинского учреждения, которое обстреляли оккупанты, эвакуировали 5 человек. По предварительным данным, один мужчина получил легкие травмы. Других раненых пока нет.
Жуткие кадры последствий удара по медицинскому учреждению / Фото ОВА
Известно, что от утренней вражеской атаки пострадало еще одно медицинское учреждение Запорожья. Повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. К счастью, люди не пострадали.
В Запорожье повреждено еще одно медицинское учреждение / Фото ОВА
Напомним, утром Россия также совершила атаку на Киев. В Соломенском районе дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 4-го этажа.
Также в Соломенском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. По предварительным данным, есть пострадавший.
В Подольском районе горело шестиэтажное нежилое здание на уровне первого и второго этажей.
Под ударом оказалась и Полтавская область. В Полтавском районе дрон поразил объект железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.