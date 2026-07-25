Россия снова терроризирует Украину: где есть угроза атаки

Армия страны-террористки в ночь на 26 июля продолжила атаковать Украину. Воздушные силы предупредили об опасности ряда областей.

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где летят российские цели.

Где двигаются враждебные БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте