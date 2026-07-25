Россия снова терроризирует Украину: где есть угроза атаки
Армия страны-террористки в ночь на 26 июля продолжила атаковать Украину. Воздушные силы предупредили об опасности ряда областей.
Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где летят российские цели.
Где двигаются враждебные БПЛА?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА курсом на Вилково из Черного моря. Ударные БПЛА в Сумской области южным курсом в направлении Полтавщины. БПЛА на западе Черниговщины курсом на Киевщину. Повторные пуски КАБов в Запорожье и г. Запорожье. Пуска КАБ на г. Запорожье. Пуски КАБ в Харьковской области.
БпЛА курсом на Вилково из Черного моря.
Ударные БПЛА в Сумской области южным курсом в направлении Полтавщины.
БПЛА на западе Черниговщины курсом на Киевщину.
Повторные пуски КАБов в Запорожье и г. Запорожье.
Пуска КАБ на г. Запорожье.
Пуски КАБ в Харьковской области.