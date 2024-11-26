Россияне атаковали Киевщину "Шахедами": в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 26 ноября россияне снова атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Силам обороны удалось ликвидировать все БпЛА в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Киевской ОГА Руслана

Кравченко.

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Последствия атаки на Киев

Так, по словам Руслана Кравченко, все вражеские цели этой ночью были уничтожены. Пострадавших среди населения нет. В то же время попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не фиксируются. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах.

Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль. Повреждения домов незначительные – выбиты окна, двери, посеченные фасады,

– отметил Кравченко.

Также председатель ОВА добавил, что в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.

К слову, ранее в КГВА сообщили, что силами ПВО было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву.