Россия начала атаку "Шахедами": откуда и куда направляются дроны

28 июля 2024, 00:35
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Ночью 28 июля оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщили, что дроны летят с южного направления. Что известно об атаке, передает 24 Канал.

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01:21, 28 июля

Группы БПЛА на Николаевщине и Херсонщине движутся в северо-западном направлении.

00:37, 28 июля

Группа вражеских БПЛА на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.

00:26, 28 июля

На Херсонщине объявили воздушную тревогу.

00:21, 28 июля

Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских БПЛА с южного направления.

Автор: Анастасія Колеснікова