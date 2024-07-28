Россия начала атаку "Шахедами": откуда и куда направляются дроны
Ночью 28 июля оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили, что дроны летят с южного направления. Что известно об атаке, передает 24 Канал.
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Группы БПЛА на Николаевщине и Херсонщине движутся в северо-западном направлении. Группа вражеских БПЛА на Херсонщине движется в направлении Николаевщины. На Херсонщине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских БПЛА с южного направления.
Группы БПЛА на Николаевщине и Херсонщине движутся в северо-западном направлении.
Группа вражеских БПЛА на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.
На Херсонщине объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских БПЛА с южного направления.