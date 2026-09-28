Под постоянными ударами, в частности, находится Киев. Власти уже сообщили о попаданиях в нескольких районах. Также есть пострадавшие, среди которых – дети.

Где пролетают "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте