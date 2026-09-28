Під постійними ударами, зокрема, перебуває Київ. Влада вже повідомила про влучання у кількох районах. Також є постраждалі, серед яких – діти.
Де пролітають "Шахеди"?
У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
08:56, 28 вересня
Реактивний БпЛА у напрямку Білої Церкви зі сходу.
08:40, 28 вересня
Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Канева.
08:28, 28 вересня
Борова, Фастівський район.
08:22, 28 вересня
Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Семенівки/Хорола.
08:17, 28 вересня
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.
08:01, 28 вересня
Буча/Ірпінь!
07:55, 28 вересня
Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва.