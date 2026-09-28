Під постійними ударами, зокрема, перебуває Київ. Влада вже повідомила про влучання у кількох районах. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Де пролітають "Шахеди"?

У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

08:56, 28 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Білої Церкви зі сходу.

08:40, 28 вересня

Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Канева.

08:28, 28 вересня

Борова, Фастівський район.

08:22, 28 вересня

Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Семенівки/Хорола.

08:17, 28 вересня

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.

08:01, 28 вересня

Буча/Ірпінь!

07:55, 28 вересня

Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва.