Під постійними ударами, зокрема, перебуває Київ. Влада вже повідомила про влучання у кількох районах. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Де пролітають "Шахеди"?

У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті