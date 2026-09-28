Новые волны "Шахедов" летят на Украину: где есть опасность
28 сентября Россия продолжила террор против украинских городов. В нескольких областях зазвучали сирены воздушной тревоги.
Под постоянными ударами, в частности, находится Киев. Власти уже сообщили о попаданиях в нескольких районах. Также есть пострадавшие, среди которых – дети.
Где пролетают "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в направлении Белой Церкви с востока. Черкасская область: реактивный БПЛА в направлении Канева. Боровая, Фастовский район. Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Семеновки/Хорола. Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича. Буча/Ирпень! Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.
Реактивный БПЛА в направлении Белой Церкви с востока.
Черкасская область: реактивный БПЛА в направлении Канева.
Боровая, Фастовский район.
Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Семеновки/Хорола.
Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.
Буча/Ирпень!
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.