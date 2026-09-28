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24 Канал Новости Украины Новые волны "Шахедов" летят на Украину: где есть опасность
28 сентября, 08:32
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Обновлено - 08:35, 28 сентября

Новые волны "Шахедов" летят на Украину: где есть опасность

Анастасия Колесникова

28 сентября Россия продолжила террор против украинских городов. В нескольких областях зазвучали сирены воздушной тревоги.

Под постоянными ударами, в частности, находится Киев. Власти уже сообщили о попаданиях в нескольких районах. Также есть пострадавшие, среди которых – дети.

Где пролетают "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

08:56, 28 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Белой Церкви с востока.

08:40, 28 сентября

Черкасская область: реактивный БПЛА в направлении Канева.

08:28, 28 сентября

Боровая, Фастовский район.

08:22, 28 сентября

Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Семеновки/Хорола.

08:17, 28 сентября

Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.

08:01, 28 сентября

Буча/Ирпень!

07:55, 28 сентября

Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева.